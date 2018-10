Erster Kelch für Stuttgart 21

Stuttgart.Die erste trichterförmige Stütze des Bahnhofs Stuttgart 21 steht: Innerhalb von knapp neun Stunden flossen am Wochenende gut 100 Betonmischer-Ladungen in das zwölf Meter hohe Dachteil, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Den Angaben nach wurden circa 700 Kubikmeter Material verarbeitet.

28 dieser sogenannten Kelchstützen sollen einmal als besonderer architektonischer Blickfang den Bahnhof in der Stuttgarter Innenstadt zieren. Der Durchmesser eines ganzen Kelches liegt nach Bahnangaben bei 32 Metern. Auf den mächtigen Betonschalen soll das teilweise begrünte Dach des Tiefbahnhofs ruhen. Durch sogenannte Lichtaugen auf jedem Kelch soll Tageslicht in die Tiefe dringen.

Diese Schalenkonstruktion „stellt für Ingenieure und Baukolonnen eine große technische Herausforderung dar“, betont das Unternehmen. Sie sei in dieser Form noch nie gebaut worden. Mehr als 1000 Quadratmeter Fläche hat eine der Stützen. Allein im ersten Kelch stecken 22 000 einzeln vermessene Stahlstreben, 350 Tonnen wiegen sie. Ganz vollendet ist die Stütze aber noch nicht: Oben fehlt noch die sogenannte Hutze, die später das Lichtauge tragen soll. Der Fuß des Kelches steht schon seit 2017 auf der Riesenbaustelle im Stadtzentrum von Stuttgart. Er wurde aus 35 Kubikmetern Beton geformt.

Auch Bahnstrecke kommt voran

Stuttgart 21 steht für eine Neuordnung des Bahnknotens in der Landeshauptstadt. Nach Angaben der Bahn vom Juli kann der Hauptbahnhof Ende 2025 in Betrieb gehen. Das Projekt, gegen das Gegner bis heute immer wieder zu Protesten aufrufen, soll dann bis zu 8,2 Milliarden Euro gekostet haben. Das Bahnprojekt umfasst die beiden Projekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Der Ausbau der Bahnstrecke geht weiter voran. Nach Bahnangaben wird bereits am zweiten Block des Baus an der Filstalbrücke über der Autobahn 8 gearbeitet. Auf den Blöcken werden später die Gleise liegen. Mit einem speziellen Trägergerüst werde der horizontale Ausbau in einzelnen Abschnitten erstellt und mit Beton gefüllt.

Für den Ausbau werden jeweils zehn Betonblöcke mit einer Länge von 50 Metern im sogenannten Vorschubverfahren erstellt. Bis ein Betonblock fertig sei, dauere rund sechs Wochen. Bis 2022 soll die 485 Meter lange Filstalbrücke fertiggestellt werden. Veranschlagt sind dafür 53 Millionen Euro. dpa

