Erzgebirge bibbert bei minus 18,6 Grad

Offenbach.Minusgrade und teils strenger Frost herrschen derzeit in Deutschland. In der Nacht zu gestern wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Offenbach in Deutschneudorf-Brüderwiese im sächsischen Erzgebirge mit minus 18,6 Grad die tiefsten Temperaturen gemessen. Auf dem Bild ist die Fichtelbergbahn zu sehen, die durch das Erzgebirge nach Oberwiesenthal (Sachsen) fährt. Morgen können in weiten Teilen Deutschlands auch tagsüber wieder Minusgrade herrschen, am Donnerstag schwanken die Tageshöchstwerte zwischen minus vier und zwei Grad. In der Nacht zu Freitag kann es bis zu minus zwölf Grad kalt werden. dpa

Info: Prognosen für die Region unter morgenweb.de/wetter

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019