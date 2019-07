Es bleibt gewittrig

Offenbach.Der Sommer legt laut Deutschem Wetterdienst eine Pause ein. Am Samstag gibt es immer wieder Schauer und kurze Gewitter. Die Höchsttemperaturen dürften bei 17 bis 25 Grad liegen. Viele Wolken sind auch am Sonntag am Himmel zu sehen. Die Regenschauer treffen eher die Südhälfte Deutschlands. Im Laufe der kommenden Woche rechnen die Meteorologen zwar wieder mit einem Temperaturanstieg. Stabiles Sommerwetter sei aber erst einmal nicht in Sicht: Die Gewitterneigung nehme gegen Ende der Woche wieder zu. Das Bild entstand am Forggensee in Bayern. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019