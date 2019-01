Es bleibt „zwei Minuten vor zwölf“

Washington.Wissenschaftler sehen eine anhaltend große Gefahr dafür, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder Klimawandel selber auslöscht. Das „Bulletin of Atomic Scientists“ – „Berichtsblatt der Atomwissenschaftler“, ein US-Magazin von Physikern, das seit 1947 an der Uhr dreht – ließ die „Weltuntergangsuhr“ gestern in Washington auf zwei Minuten vor zwölf Uhr (Mitternacht) stehen. Im Bild enthüllt Jerry Brown, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, die aktuelle Zeit. Die Uhrzeiger – mit denen die Forscher symbolisch die Gefahr einer Vernichtung der Menschheit ausdrücken – blieben beim Stand von 2018. So nah an ihrer Auslöschung war die Menschheit davor zuletzt 1953. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019