„Es gibt kein Oben und Unten“

Moskau.Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat in seinem ersten Monat auf der Internationalen Raumstation (ISS) schon viele Rollen erfüllt. „Er ist hochqualifizierter Laborant, Handwerker und manchmal auch selbst Versuchskaninchen für die Wissenschaft“, sagte Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Gerst war am 6. Juni als Co-Pilot einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS gestartet und zwei Tage später beim Außenposten der Menschheit angekommen. Dort forscht der Mann aus Künzelsau in Baden-Württemberg nun zusammen mit zwei Russen und drei Amerikanern. Bis Dezember soll der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in dem Labor rund 400 Kilometer über der Erde arbeiten.

„Wir stehen fast täglich in Kontakt, und soweit ich das von hier unten beurteilen kann, geht es ihm blendend“, sagte Esa-Sprecher Marco Trovatello der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Wochen hat Gerst Fotos von seinem Blick auf die Erdkugel bei Twitter veröffentlicht und immer wieder Einblicke in seinen Arbeitsalltag in der Schwerelosigkeit geteilt.