„Es kann wirklich jeden treffen“

Berlin.In Deutschland leiden etwa 400 000 Menschen an Parkinson. Jährlich werden rund 60 000 neue Fälle registriert. In 20 Jahren könnte sich die Gesamtzahl nach Schätzungen von Experten auf bis zu 1,2 Millionen erhöhen. Im Gespräch mit dieser Zeitung kritisiert der Chef der Deutschen Parkinson Vereinigung, Friedrich-Wilhelm Mehrhoff (Bild), die Versorgung von Patienten in Deutschland.

Herr Mehrhoff, woher rührt der Anstieg der Parkinson-Fälle?

Friedrich-Wilhelm Mehrhoff: Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist da die demografische Entwicklung. Immer mehr Menschen werden immer älter. Und je älter, desto größer ist auch das Risiko, Parkinson zu bekommen. Zum anderen wird der sogenannte juvenile Parkinson, den man um das 40. Lebensjahr herum entwickelt, inzwischen auch als eine Form von Parkinson anerkannt. Früher wurde dies als „akuter Schreibkrampf“ behandelt. Entsprechend steigt nun auch die Zahl der jüngeren Patienten.

Gibt es einen Schutz oder kann es jeden treffen?

Mehrhoff: Es gibt keinen Schutz, denn die Mechanismen, die zu dieser Erkrankung führen, sind unbekannt. Folglich kann es jeden treffen. Wer in seiner Familie schon einen Parkinson-Fall hat, ist statistisch gesehen nur minimal höher mit dem Krankheitsrisiko behaftet als der Rest der erwachsenen Bevölkerung.

Werden Parkinson-Patienten gut versorgt?

Mehrhoff: Die medizinische Versorgung könnte besser sein. Das gilt vor allem für Parkinson-Erkrankte in Pflegeheimen. In kurzen Zeitabständen, oft alle drei Stunden, müssen bestimmte Medikamente eingenommen werden, um den Krankheitsverlauf wenigstens zu verlangsamen. Dafür reichen in den stationären Einrichtungen aber die personellen Kapazitäten nicht aus. Dadurch kommt es häufig zu individuellen Versorgungsengpässen.

Gibt es noch weitere Probleme?

Mehrhoff: Ja, das sind vor allem die Rabattverträge der gesetzlichen Krankenkassen mit den Arzneiherstellern. Parkinson-Patienten, vor allem im fortgeschrittenen Stadium, müssen am Tag etwa 25 bis 30 Tabletten von bis zu acht verschiedenen Medikamenten einnehmen. Vergleichsweise hoch ist daher auch das Risiko von unerwünschten Neben- und Wechselwirkungen. Wenn nun ein Medikament mit formal gleichem Wirkstoff ausgetauscht wird, weil es die Kasse billiger kommt, dann kann das zu Zuständen führen, bei denen Patienten anfangen zu torkeln oder aber stocksteif werden.

Die Kassen sollen aber so wirtschaftlich wie möglich agieren.

Mehrhoff: Das ist ja auch im Grundsatz richtig. Aber wenn ein Parkinson-Patient auf ein ganz bestimmtes Präparat eingestellt ist, dann sollte er das auch im weiteren Verlauf der Therapie unbedingt bekommen. Alles andere kann enorm schaden. Es gibt den gesetzlichen Auftrag einer bestmöglichen medizinischen Versorgung von chronisch Kranken. Leider ignoriert das die Bundesregierung, wenn es um Parkinson geht.

Gibt es Hoffnung, dass die Forschung ein wirksames Mittel gegen Parkinson findet?

Mehrhoff: In den letzten drei Jahrzehnten kam eine Vielzahl neuer Medikamente auf den Markt. Anfangs gab es etwa zehn bis zwölf. Heute sind es schon rund 1400. Aber trotzdem ist Parkinson immer noch nicht heilbar. Bis man in der Arzneimittelforschung so weit ist, wird es schätzungsweise noch zehn bis 20 Jahre dauern.

