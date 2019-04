Es regnet, aber die Gefahr bleibt

Berlin/Offenbach.Der vorhergesagte Regen dürfte die große Trockenheit in weiten Teilen Deutschlands kaum lindern. Zum Beginn der Vegetationsperiode sind die Böden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in vielen Regionen deutlich trockener als im vieljährigen Durchschnitt. Besonders betroffen sind die östlichen Bundesländer. Erste Waldbrände haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Gegenden in Deutschland heimgesucht. Die Gefahr bleibt hoch. Der Deutsche Feuerwehrverband fordert daher mehr Löschhubschrauber.

Im hessischen Seulingswald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) kämpften gestern rund 400 Einsatzkräfte stundenlang gegen einen Großbrand. Nach Angaben der Polizei standen etwa sieben Hektar des Waldgebiets in Flammen. Nach einem schweren Gewitter war das Feuer am späten Mittwochabend ausgebrochen. „Wir gehen davon aus, dass ein Blitz in den Wald eingeschlagen hat“, sagte ein Polizeisprecher. Menschen seien nicht in Gefahr. Die Flammen wurden zwar unter Kontrolle gebracht, doch die Suche nach Glutnestern in dem schwer zugänglichen Waldstück sollte noch lange weitergehen. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten 30 Stunden alles gelöscht haben“, sagte eine Sprecherin des Landkreises Hersfeld-Rotenburg am Nachmittag.

Die anhaltende Trockenheit ruft inzwischen auch die Bundesregierung auf den Plan. „Wir beobachten diese Entwicklung genau und nehmen die Sorgen der Landwirtschaft sehr ernst“, sagte gestern ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Berlin. „Wichtig ist aber auch, darauf hinzuweisen, dass es den Wetterdiensten nicht möglich ist, eine gesicherte Prognose über einen längeren Zeitraum hinweg geben zu können.“

Hilfe für Länder und Kommunen

Meteorologen in Deutschland erwarten auch für die nächsten Tage keinen ergiebigen Regen. „Es wird zwar feuchter, doch die erwarteten Mengen zwischen fünf und zehn Liter pro Quadratmeter reichen nicht aus, um die Trockenheit wettzumachen“, sagte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn in Offenbach. Eine nachhaltige Besserung erwarte sie nicht – auch nicht für kommende Woche. Dies gelte voraussichtlich auch für die Waldbrandgefahr. „Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden“, sagte der Leiter der DWD-Agrarmeteorologie, Udo Busch.

Die Trockenheit hat auf Äckern und Wiesen mit sandigen Böden dieses Jahr bereits Schäden angerichtet. Vor allem die jungen Zuckerrübenpflanzen bräuchten dringend Regen, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Raps, der gerade zu blühen beginnt, und der Mais, dessen Aussaat in diesen Tagen abgeschlossen wird, benötigten dringend Wasser. „Gerste und Weizen können die Trockenheit in der Regel ein wenig länger kompensieren, aber auch diese Pflanzen stoßen bald an ihre Grenzen.“

Die Bundesregierung versprach Hilfe für Länder und Kommunen bei der Brandbekämpfung, wenn diese nötig sei. „Es ist so, dass der Katastrophenschutz (...) Angelegenheit der Länder ist und der Brandschutz Angelegenheit der Kommunen. Der Bund hat eine ganz schmale Zuständigkeit nur für den Zivilschutz“, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin.

Der Bundestag habe demnach 100 Millionen Euro für weitere Aufstockungen bei Brand- und Katastrophenschutz im Zeitraum von 2019 bis 2022 bewilligt. dpa

