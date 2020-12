Von “Silent Night” bis “Last Christmas” – diese Evergreens haben auch in diesem Jahr wieder ihren Platz auf zahlreichen Weihnachtsalben gefunden. Und was gibt es sonst noch? Alles ist möglich zwischen Pop, Folk, Jazz, Soul und Country – zwischen Jamie Cullum, Dolly Parton und Meghan Trainor. Wir stellen ihnen Musik zum Fest in einer Bildergalerie vor.