Es werden weniger Babys geboren

Laut Statistischem Bundesamt kamen 2019 weniger Babys auf die Welt. © dpa

Wiesbaden.Frauen in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger Babys auf die Welt gebracht als 2018. So lag die Zahl der Neugeborenen bei rund 778 100, das waren etwa 9400 Kinder weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Rechnerisch kamen damit 9,4 Babys auf 1000 Einwohner (2018: 9,5 Babys). Deutschland lag damit leicht über dem EU-Durchschnitt mit 9,3 Neugeborenen.

Gleichzeitig sank die Zahl der Todesfälle 2019 laut Statistik auf 939 500, das entspricht einem Rückgang von 1,6 Prozent. Ein Grund dafür sei, dass die Zahlen 2018 aufgrund einer starken Grippewelle erhöht gewesen seien, sagte eine Expertin des Bundesamts.

Demografischer Trend hält an

Insgesamt starben im letzten Jahr 161 400 mehr Menschen, als Babys geboren wurden. Neu ist diese Entwicklung aber nicht: „Das ist ein langfristiger demografischer Trend, der seit 1972 anhält“, heißt es beim Statistischen Bundesamt. Mit 11,3 Toten je 1000 Einwohnern lag Deutschland über dem vorläufigen EU-Durchschnitt von 10,4. Auch bei den Eheschließungen gingen die Zahlen im vergangenen Jahr zurück. So traten etwa 416 300 Paare vor das Standesamt, das sind 7,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2018 hatte es als Folge der Einführung der „Ehe für Alle“ besonders viele Hochzeiten gegeben. 2019 gab es demnach 402 300 Eheschließungen zwischen Männern und Frauen, hinzu kamen rund 14 000 Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020