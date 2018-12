Es wird frostig und teilweise weiß

Offenbach.Wer gerne Glühwein bei eisigen Temperaturen trinkt, dürfte nun frohlocken. In Teilen des Landes wird es frostig, und es fällt Schnee – im Bayerischen Wald mussten Anwohner bereits gestern zur Schneeschaufel greifen (Bild). Heute Nacht müssen Autofahrer gebietsweise mit Straßenglätte rechnen, so der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Schnee fällt morgen in den östlichen Mittelgebirgen, Dauerfrost lässt den Süden bibbern. dpa

Info: Prognosen für die Region unter morgenweb.de/wetter

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018