Es wird wärmer – aber Gewitter im Anmarsch

Offenbach.Pünktlich zum Ende der Eisheiligen wird es wärmer. So sollen die Temperaturen am Freitag zwischen 14 Grad im äußersten Norden und 21 Grad am Oberrhein betragen – Tendenz steigend, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Von Samstag bis in die kommende Woche hinein bringen mehrere Tiefdruckgebiete Regen und Gewitter. Vielerorts dürfte es dann aussehen wie auf dem Foto in Newel (Rheinland-Pfalz): Dunkle Wolken hängen über einem Rapsfeld. Am Samstag seien längere trockene Abschnitte zu erwarten, hieß es. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019