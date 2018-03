Es wird wieder kälter: Frost und Schnee am Wochenende

Anzeige

Offenbach (dpa) - März-Comeback für die Kälte: Am Wochenende wird es in Deutschland wieder winterlich. Bis zu minus 13 Grad sind in der Nacht zum Montag möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Vor allem an den Alpen und im Bergland soll es kräftig frieren und schneien.

Autofahrer müssen sich daher am Wochenende auf glatte Straßen einstellen. «Es treten winterliche Straßenverhältnisse mit teils erheblichen Behinderungen auf», warnte ein DWD-Meteorologe. Vor allem in der Mitte Deutschlands fallen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee.

Verantwortlich ist das Skandinavien-Hoch «Irenäus», das im Norden und Osten schon am Freitag für kaltes Wetter sorgte. So gab es in Mecklenburg-Vorpommern Sturmwarnungen. Die arktischen Temperaturen sollen am Samstag auch nach Süddeutschland ziehen. Im Norden und in der Mitte wird mit Temperaturen um den Gefrierpunkt gerechnet, im Süden werden es 1 bis 5 Grad.