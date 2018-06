„Eschede muss Mahnung sein“

Anzeige

Heinrich Löwen hat am 3. Juni 1998 Frau Christl (50) und Tochter Astrid (26) verloren. „Ich habe die beiden früh am Morgen zum Bahnhof gebracht“, sagt der ergraute Niederbayer. „Dann sind sie in Nürnberg in diesen Zug gestiegen“, erinnert er. „Es waren damals Ferien. Ich habe meine andere Tochter betreut, sie ist behindert.“

Am Mittag schaltet Löwen das Radio ein. „Es habe einen Zugunfall gegeben, hieß es zunächst nur. Dann stiegen ständig die Opferzahlen.“ Ihm war nicht klar, ob es der Zug mit Frau und Tochter war. „Die angegebenen Telefonnummern waren besetzt, man war im höchsten Maß besorgt“, so Löwen. Drei Tage später steht die Polizei vor der Tür, die Tochter ist tot. „Erst nach einer Woche habe ich erfahren, dass auch meine Frau tot ist“, sagt Löwen. Drei Wochen nach der Tragödie gründet er die Selbsthilfegruppe der Hinterbliebenen.

Trauerfeier geplant

„Es gibt eine Zeit vor Eschede und eine Zeit nach Eschede in meinem Leben. Das war eine persönliche Zeitenwende“, schildert Löwen die Folgen. „Im Alltag tritt es zwar in den Hintergrund, doch ist es immer wieder präsent. Auch an Jahrestagen wie dem bevorstehenden holt es einen wieder ein“, sagt er. „Das ist wie ein Phantomschmerz, es fehlt immer etwas. Eine intakte Familie wurde zerstört“, erklärt er. „Es war eine extrem harte und schwere Zeit. Da hat die Arbeit für die Selbsthilfe Eschede sehr geholfen, der Kontakt mit anderen Betroffenen. Man hat versucht, etwas zu tun.“

Heinrich Löwen und Gisela Angermann werden am 20. Jahrestag in Eschede sein. „Es wird eine Trauerfeier geben für alle, die dem ausgesetzt waren und dem Unglück gedenken wollen. Das gilt auch für die vielen Helfer von damals“, sagt Löwen. Gisela Angermann erklärt: „Ich finde einen großen Auflauf nicht so schön, aber es ist etwas Gemeinsames.“ dpa

