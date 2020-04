„Essen gibt uns das Gefühl von Sicherheit“

Mannheim/Berlin.Sie erscheinen auf Instagram und Youtube und man kann nichts anderes machen, als gespannt hinzuschauen: Back- und Kochvideos. Es beruhigt, anderen beim Schnippeln und Kneten zuzusehen – woran das liegt, erklärt Ernährungspsychologin Bastienne Neumann im Interview.

Frau Neumann, welches Gericht haben Sie zuletzt nachgekocht?

Bastienne Neumann: Ich bin eher der Typ, der frei nach Schnauze kocht. Ich suche also selten explizit nach Rezepten im Netz. Auf Facebook stolpere ich aber öfters über die besonderen Koch- und Backvideos aus der Vogelperspektive, wo schnell und vermeintlich ganz einfach gekocht wird. Da bleibe ich hängen.

Wieso faszinieren uns Koch- und Backvideos denn so sehr?

Neumann: Kochen generell hat etwas sehr Beruhigendes und wird auch in der Therapie, zum Beispiel immer häufiger bei Depressionen, angewandt. Man ist konzentriert bei der Sache und die Geduld wird geschult. Diese Achtsamkeit ist gewissermaßen ein therapeutisches Werkzeug. Wenn wir anderen Menschen dabei zuschauen, wie sie kochen, hat es eine ähnliche Wirkung, wie wenn man selbst kocht. Denn die Emotionen und Erinnerungen, die wir mit dem Kochen verknüpfen, kommen trotzdem hoch – ähnlich wie die Gefühle, die beim Durchblättern eines Fotoalbums aufkommen.

Kann uns Essen auch beruhigen?

Neumann: Ganz klar. Essen an sich ist instinktiv damit verknüpft, dass wir nicht in Not sind. In einer Stresssituation wird das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Das aktiviert unser Stammhirn, wo unsere Urinstinkte beheimatet und darauf ausgelegt sind, unser Überleben sicherzustellen. Deshalb essen wir in Stresssituationen häufig, weil es uns beruhigt und uns das Gefühl gibt: Wir sind in Sicherheit. Wenn wir Essen zubereiten, wird das noch mehr verstärkt.

Essen wir in der Corona-Krise anders?

Neumann: Der Mechanismus des Stressessens wird extremer befeuert, ganz klar. Die Leute stressen sich selbst, sind besorgt, und greifen genau deshalb öfter zu Essen. Weil es sie eben beruhigt. Hinzu kommt, dass wir nun viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Die Tagesstrukturen, die wir draußen hatten – Mittagessen um 13 Uhr mit den Kollegen – existieren nicht mehr. Und der Kühlschrank ist obendrein dauerhaft erreichbar. Ich glaube, dass viele sich freuen, dass sie jetzt endlich mal Zeit haben und den Kochtopf öfter in die Hand nehmen. Die Krise jetzt ist auch eine Chance für das Kochen – es wird Teil einer Rückbesinnung zu uns selbst.

In den sozialen Medien haben sich Videos etabliert, die nur wenige Minuten lang sind. Wieso?

Neumann: Weil sie exakt in unseren momentanen schnelllebigen Alltag passen. Wir haben schlichtweg keine Zeit dafür, dass uns etwas anbrennt. Alle Eventualitäten – beim Zwiebelschneiden zu weinen oder, dass uns die Sahne auf den Boden fällt und wir eine neue Packung kaufen gehen müssen – sieht man in den Kurzformaten überhaupt nicht. Die Videos sind sehr verschönt. Es befriedigt uns zu sehen, wie glatt das Leben laufen kann. Ich würde sogar sagen, dass diese Videos konsumiert werden, ohne dass sie nachgekocht werden. Weil die Diskrepanz zwischen dem, was man sieht und dem, was man tatsächlich aufbringen muss, so groß ist.

Wie ideologisch ist denn Essen geworden?

Neumann: Früher müsste man das essen, was auf dem Teller landet. Heute haben wir den Luxus, uns durchs Essen auszudrücken. Es dient fast schon der Identitätsbildung. In den Köpfen vieler Leute werden mit bestimmten Ernährungsstilen weitere Eigenschaften verbunden: Der Veganer setzt sich für den Tierschutz ein und ist umweltbewusst. Und viele tragen den Ausdruck der Lebensweise durch die Ernährung als eine Art Schild vor sich: Du bist, was du isst.

Wird dadurch nicht der Druck zur Selbstoptimierung erhöht?

Neumann: Definitiv. Ernährung ist inzwischen eine Sache, wo jeder hinschaut. Was denken die anderen, wenn ich mir dieses Gericht bestelle? Man lässt sich durch den „gemachten Druck“ einschränken. Und das führt dazu, dass sich Menschen immer weiter optimieren möchten. Das kann so weit gehen, dass man unter dem Leistungsdruck zusammenbricht und depressiv wird.

Verstärken die schönen Kochvideos den Druck, perfekt zu sein?

Neumann: Das ist wie bei Videos von tollen Sportlern: Die perfekten Bilder können bei einigen Nutzern motivierend wirken und zum Nachahmen inspirieren. Andere dagegen fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt – aber dafür gibt es zum Glück bei allen sozialen Medien den Deabonnier-Button! Man sollte immer wieder hinterfragen, ob einem das guttut, was man gerade schaut – ist dies nicht der Fall, deabonnieren!

Wie groß ist die Chance, dass die Videos von bekannten Youtubern wie Sally nachgekocht werden?

Neumann: Bei jemandem wie Sally ist die Chance sicher höher, weil wir uns durch die persönliche Nähe mehr auf einer Ebene mit ihr sehen. Aber die Wirkung von Kochvideos hat sicher ihre Grenzen. Ein Grund ist unser durchgetakteter Alltag – in Nicht-Corona-Zeiten – der dazu führt, dass wir immer weniger kochen. Das Kochen stirbt langsam aus. Ich zum Beispiel wohne in Berlin, da gibt es an jeder Ecke für kleines Geld Essen zum Mitnehmen, aus meinem Freundeskreis kocht kaum einer noch selbst.

Was geht denn verloren, wenn wir nicht mehr selbst kochen?

Neumann: Vor allem die Wertschätzung für das Essen. Liebevoll die Zutaten aussuchen, die Lebensmittel in der Hand halten, wissen, was in meinem Gericht am Ende drinsteckt, auch an Zeit und Liebe – das führt dazu, dass wir im Anschluss viel bewusster essen. Wenn wir stattdessen an der Ecke was für vier Euro kaufen und im Stehen an der Bushaltestelle verschlingen – wir nehmen Hunger und Sättigung gar nicht mehr wahr. Dadurch essen wir mehr und bauen eine ungesunde Beziehung zum Essen auf. Ohne Wertschätzung ist das Essen nur noch Mittel zum Zweck.

Was inspiriert Sie?

Neumann: Ich war drei Monate in Asien unterwegs und will jetzt die leckeren Gerichte nachkochen, die ich dort gegessen habe. So ein schönes Curry zum Beispiel, dafür werde ich sicher auch nach einem Rezept googeln – und vielleicht auch auf ein passendes Kochvideo stoßen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020