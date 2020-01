EU geht gegen Welpenhandel vor

Fünf Welpen sitzen in Bayern in einem von der Polizei angehaltenen Auto. © dpa

Brüssel.Zu früh von der Mutter getrennt, verlaust, hungrig: Junge Hunde in erbärmlichem Zustand treffen Zoll und Polizei bei Kontrollen immer wieder an. Skrupellose Händler schicken die Welpen auf weite Reisen durch Europa. Dem wollen Abgeordnete des Europaparlaments einen Riegel vorschieben. Am Dienstag haben sie in Brüssel eine Initiative für einen europäischen Aktionsplan auf den Weg gebracht.

Zwei Beispiele: Sechs ungesicherte Hundewelpen holen Polizisten Mitte Januar bei Braunschweig aus dem Kofferraum eines Autos, in dem zwei Männer unter Drogeneinfluss unterwegs sind. Impfbescheinigungen und andere Papiere fehlen. Die Hunde kommen ins Tierheim. Auf der Autobahn 8 finden Zollbeamte zwei Welpen in einem Karton. Der Fahrer sagt, er bringe die Tiere von Rumänien nach Spanien zu einem Freund. Die Welpen sind krank, nicht geimpft, verschmutzt, von Läusen befallen und nach Schätzung des Tierheims Dachau erst fünf bis sechs Wochen alt – sie wurden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt.

Der Ausschuss für öffentliche Gesundheit im Europaparlament war sich nun einig, dass es so nicht weitergehen kann: Er nahm die Resolution am Dienstag bei drei Enthaltungen mit 66 zu null Stimmen an. „Tierschmuggel hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit, das Tierwohl und den Verbraucherschutz“, stellten die EU-Abgeordneten fest. Ihre Initiative, der das Plenum des Parlaments noch zustimmen muss, fordert die EU-Kommission deshalb zum Handeln auf.

Die Abgeordneten wollen ein verpflichtendes EU-System zur Identifizierung und Registrierung von Katzen und Hunden. Sie fordern eine EU-weit gültige Definition dessen, was der Deutsche Tierschutzbund als „Hundefabriken“ bezeichnet. Sie verlangen schärfere Strafen für Tierärzte, Behörden, Züchter und Händler, die sich an illegalen Methoden beteiligen. Und sie ermuntern Tierfreunde, ein Haustier lieber zu adoptieren als zu kaufen. dpa

