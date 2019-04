EU-Kommissar Hogan besorgt über Dürre

Angesichts der großen Trockenheit zeigt sich die EU-Kommission beunruhigt und stellt Hilfe in Aussicht. „Natürlich sind wir besorgt über die dramatischen Änderungen der Wettermuster in den vergangenen Jahren“, sagte Agrarkommissar Phil Hogan gestern in Brüssel. Während sich in Südeuropa Überschwemmungen häuften, herrsche im Norden Dürre. Doch gebe es Instrumente zur Unterstützung von Bauern und ländlichen Gemeinden. „Wir haben alle diese Ressourcen bei vielen Gelegenheiten mobilisiert“, sagte Hogan. „Wir werden das wieder tun, wenn Mitgliedsstaaten uns darum bitten.“

Voriges Jahr hatte die EU-Kommission die vorzeitige Auszahlung von Agrarhilfen ermöglicht. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019