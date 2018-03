Europas letzter Urwald in akuter Gefahr

Anzeige

Bialowieza.Der Lärm des schweren Geräts im ostpolnischen Urwaldgebiet Bialowieza ist verstummt. Die Maschinen wurden vorerst abgezogen. Doch die Reifenspuren der Bagger, die bis vor Kurzem zehntausende Bäume in Europas ursprünglichstem Wald abholzten, sind noch zu sehen. „Wir haben wie Umwelt-Primitivlinge unser eigenes Naturerbe abgeschlachtet“, sagt Umweltschützerin Joanna Pawluskiewicz von der Organisation zur „Verteidigung Bialowiezas“ und zeigt auf hunderte übereinander gestapelte Stämme.

Sie erinnern an die umstrittene Abholzung, die Polens Regierung ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einbrachte. Dieser will sich am heutigen Dienstag zu dem Fall äußern, ein Urteil dürfte in den Wochen danach folgen. Mit dem Baumschlag hätten die Warschauer Nationalkonservativen gegen EU-Recht verstoßen, kritisieren Naturschützer und Biologen. „Illegales Holz“ steht auf die Stämme geschrieben, die sich nun über Kilometer entlang von Waldwegen im Bialowieza-Urwald türmen.

Aktivisten sammeln Beweise

„Viele der Bäume sind mehr als hundert Jahre alt“, sagt Pawluskiewicz. Ihr Kollege fotografiert die Stümpfe, die zum „Natura 2000“-Gebiet, einem Netz von EU-Schutzgebieten, sowie zum Unesco-Naturerbe gehören. Die Aktivisten, die Beweise gegen Polens Regierung sammeln, werden beobachtet: Zwei Mal fährt in dem ansonsten menschenleeren Waldstück die Forstpolizei vorbei. Der rund 60 000 Hektar große ostpolnische Urwald, der sich in Weißrussland noch weiter erstreckt, unterliegt strengem Schutz. „Es gibt keinen natürlicheren Wald in Europa als diesen“, erklärt Professor Krzysztof Schmidt vom Biologischen Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Die Natur sei hier am wenigsten durch den Menschen verändert worden.