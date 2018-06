Eurovision Song Contest: Streit um israelischen Austragungsort

Anzeige

Nach Medienberichten befürchtet die veranstaltende Europäische Rundfunkunion eine Politisierung des Wettbewerbs in Israel. Dabei fand der Wettbewerb bereits 1999 in Jerusalem statt, ein Jahr nach dem letzten Sieg Israels beim Eurovision Song Contest (ESC). Nach einem Bericht der „Haaretz“ soll es lediglich einen einzigen Veranstaltungsort im Land geben, der die „organisatorischen und politischen Anforderungen“ erfüllen würde – das Tel Aviv Convention Center. Eine Vorgabe der EBU ist etwa eine Einrichtung mit Platz für rund 10 000 Zuschauer. Das Kongresszentrum in Jerusalem, wo vor 20 Jahren der ESC stattfand, kann nach eigenen Angaben allerdings auch bis zu 10 000 Gäste unterbringen.

Doch unklar ist auch noch, ob Israel den Wettbewerb 2019 überhaupt ausrichten darf. Der Grund dafür ist ein Streit um den Fernsehsender Kan, wie die „Haaretz“ berichtete. Die Regierung will die Nachrichtenabteilung der für die Übertragung zuständigen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt ausgliedern. Durch die Ausgliederung könne Kan die Mitgliedschaft in der Europäischen Rundfunkunion (EBU) entzogen werden, berichtete „Haaretz“. Ohne die könne Israel aber nicht den ESC ausrichten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018