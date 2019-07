Ex-Direktor gestorben

Miami.Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa trauert um ihren früheren Flugdirektor Christopher Kraft (Bild), der am Montag im Alter von 95 Jahren gestorben ist. In einer Mitteilung erinnerte die Nasa inmitten der Feiern zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung an die wichtige Rolle, die der Raumfahrtingenieur sowohl beim Apollo-Programm als auch bei den Vorgängern Gemini und Mercury gespielt hat. „Er hat das Konzept der Missionskontrolle der Nasa geschaffen.“

Amerika habe durch Krafts Tod „einen nationalen Schatz“ verloren, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine. „Chris war eines der wichtigsten Mitglieder des Teams, das unserer Nation geholfen hat, Menschen in den Weltraum und zum Mond zu bringen“, schrieb Bridenstine. Seine „legendäre Arbeit“ bei den ersten bemannten Raumflügen habe Amerikas „Entdeckungsreise“ maßgeblich vorangebracht. dpa (Bild: dpa)

