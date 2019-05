Ex-Leibwächterin ist Thailands neue Königin

Bangkok.Thailand hat überraschend eine neue Königin. Kurz vor der eigenen Krönung heiratete König Maha Vajiralongkorn am Mittwoch seine Lebensgefährtin Suthida, eine ehemalige Stewardess und Leibwächterin. Zugleich erhob er die 40-Jährige zur Monarchin. Für den 66 Jahre alten Thai-König – auch bekannt als Rama X. – ist es bereits die vierte Ehe. Aus früheren Verbindungen hat Maha Vajiralongkorn sieben Kinder. Zweieinhalb Jahre nach dem Tod seines Vaters König Bhumibol wird er morgen offiziell gekrönt.

Über eine Verbindung der beiden wurde seit einigen Jahren spekuliert. Offiziell wurde dies aber nie bestätigt. Das thailändische Königshaus ist durch ein strenges Gesetz vor „Majestätsbeleidigung“ geschützt. Thailands Medien sind in ihren Berichten enorm zurückhaltend. Die „Bangkok Post“ beließ es gestern bei zwei Fotos auf der Titelseite. Auf einem war zu sehen, wie die Königin vor ihrem Mann auf dem Boden liegt und sich die Stirn salben lässt.

Regelmäßig in Deutschland

Suthida (Spitzname: Nui) war früher Stewardess bei der Fluggesellschaft Thai Airways. Dann diente sie dem damaligen Kronprinzen als Leibwächterin. Im Oktober 2016 wurde sie für ihre Verdienste mit einer Medaille ausgezeichnet. Später beförderte Maha Vajiralongkorn sie in den Rang einer Generalin der thailändischen Armee.

Die beiden traten bei offiziellen Anlässen häufig gemeinsam auf, auch zusammen mit dem wahrscheinlichen Thronfolger, Prinz Dipangkorn Rasmijoti (14). Zusammen haben sie keine Kinder. Regelmäßig halten sich die beiden mit dem Prinzen in Deutschland auf, in einer Villa in Tutzing am Starnberger See. Nach offiziell nicht bestätigten Berichten kehrten sie erst am Mittwochmorgen nach Bangkok zurück.

Die Erhebung zur Königin wurde durch eine Veröffentlichung in der „Königlichen Gazette“ bekannt gemacht. Erst bei dieser Gelegenheit erfuhren die Thais auch, dass ihr Monarch zum vierten Mal verheiratet ist. Durch die Heirat kann Suthida bei der Krönung am Samstag jetzt auch als Königin auftreten. Das Protokoll sieht für die Ehefrau des Monarchen in solchen Fällen eine eigene Zeremonie vor.

Maha Vajiralongkorn hatte 2016 die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Bhumibol angetreten. Als Rama IX. saß dieser rund sieben Jahrzehnte auf dem Thron. Die Mutter des jetzigen Königs, Bhumibols Witwe Sirikit (86), wurde Mitte April ins Krankenhaus gebracht. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es in den vergangenen Tagen keine Angaben.

In Thailand wird bislang immer noch Sirikit „Königin“ genannt, obwohl sie streng genommen nur noch die Königsmutter ist. Sie ist auch noch sehr beliebt. Auf offiziellen Fotos, die in vielen Städten aufgestellt sind, war Maha Vajiralongkorn bislang immer allein oder mit seiner Mutter zu sehen. Thailand ist schon seit 1932 keine absolute Monarchie mehr. Der König hat aber immer noch großen Einfluss auf die Politik.

