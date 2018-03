Explosion bei Verfolgung

Anzeige

Die Verbrechen hatten in Texas drei Wochen lang Angst und Schrecken verbreitet. Für die Polizei gibt es keinen Zweifel daran, dass der Mann für die Bombenserie verantwortlich ist: „Wir glauben, dass dieses Individuum für all die Vorfälle in Austin verantwortlich ist“, sagte Polizeichef Manley. Was die Ermittler nach wie vor nicht wissen: Was könnte den 24 Jahre alten Weißen zu seinen Taten getrieben haben? US-Präsident Donald Trump dankte der Polizei. „Toller Job der Strafverfolgungsbehörden und aller anderen Beteiligten“, twitterte er. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018