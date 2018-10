Expresszug entgleist in Taiwan

Taipeh.Bei einem schweren Zugunglück in Taiwan sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 170 Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Viele erlitten schwere Verletzungen. Das Unglück mit dem Puyuma-Expresszug geschah gestern um 16.50 Uhr Ortszeit (10.50 Uhr MESZ) in Suao im Kreis Yilan an der Küste südöstlich der Hauptstadt Taipeh.

„Ich hörte ein lautes Geräusch, und ich fragte mich, ob wir irgendwo gegen gefahren sind. Dann überschlug sich der Waggon“, sagte ein Passagier der „Apple Daily“. Eine Frau schilderte: „Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich hatte die Augen zum Schlafen zugemacht, und meine Mutter legte mir eine Decke über. Da stürzten wir plötzlich.“

Die meisten Waggons kamen am Bahnhof von Suao von der Strecke ab. Die weiß-roten Wagen lagen verkeilt im Zickzack quer über den Schienen, einige waren umgestürzt. Auch Masten und Oberleitungen waren umgestürzt, Schienen aus dem Boden gerissen worden. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt.

Proteste nach indischem Unglück

Bei einem verheerenden Zugunglück in Nordindien waren am Freitag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Zug war im Bundesstaat Punjab in eine auf den Gleisen stehende Menschenmenge gefahren und tötete mindestens 59 Menschen. Am Wochenende versammelten sich viele wütende Menschen an der Unglücksstelle.

Bis zu 700 Hindus hatten nahe der Stadt Amritsar das Fest Dussehra gefeiert. Dabei werden Bildnisse des Dämonengottes Ravana verbrannt, Feuerwerk wird gezündet. Nach Medienberichten hatten sich viele Menschen auf die höher gelegenen Gleise gestellt, um besser sehen zu können. Wegen der Böller hatten sie den Zug demnach nicht gehört. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018