Externe Experten eingesetzt

Heidelberg.Die Uniklinik Heidelberg lässt eine umstrittene PR-Kampagne zu einem neuen Bluttest auf Brustkrebs von externen Experten untersuchen. „Um alle Aspekte umfassend und aus neutraler Perspektive zu analysieren, wurde eine unabhängige Kommission aus überwiegend externen Experten eingerichtet“, teilte das Universitätsklinikum gestern mit. Zudem sei eine interne Arbeitsgruppe eingesetzt worden.

Das Unternehmen Heiscreen, eine Ausgründung der Uniklinik, und die Uniklinik selbst hatten im Februar den neuen Test vorgestellt. In einer Pressemitteilung war von „einem Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik“ die Rede, eine Markteinführung sei „noch in diesem Jahr geplant“.

An dem Vorgehen gab es daraufhin deutliche Kritik von Fachgesellschaften, Medizinern und Statistikern – unter anderem, weil die Wirksamkeit des Tests nur unzureichend beschrieben wurde. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium sprach gestern von „Effekthascherei“ und „überzogenen Erwartungshaltungen“. Es mahnte dringend Aufklärung an. dpa

