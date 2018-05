Extremwetter hinterlässt Tote

Anzeige

Dubai/New Delhi.Bei heftigen Regenfällen und Sandstürmen in Nordindien sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Orkanartige Stürme entwurzelten am Mittwoch und in der Nacht zu gestern Bäume, brachten Häuser zum Einsturz und legten die Stromversorgung lahm. Sandstürme behinderten auch in der Hauptstadt New Delhi den Verkehr. Etliche Flüge mussten gestrichen werden. Viele der Opfer wurden im Schlaf vom Unwetter überrascht, als wegen heftiger Blitzeinschläge Gebäude in sich zusammenfielen. Um die 130 Menschen wurden verletzt.

Stürme und Unwetter führen in Indien besonders während der Regenzeit immer wieder zu Todesfällen, doch selten in einem solchen Ausmaß. In diesem Jahr scheinen sich Extremwetterlagen jedoch zu häufen: Zum Start des Monsunregens verzeichnete der südindische Bundesstaat Andhra Pradesh am Dienstag vergangener Woche über 41 000 Blitzeinschläge binnen 24 Stunden – mehr als sonst über den ganzen Monat Mai hinweg registriert werden.

Diese atypische Energieentladung könnte ein weiteres Anzeichen für die Klimaerwärmung und ihre Folgen sein. Viele Wissenschaftler glauben, dass die Erderwärmung zu mehr Gewitterstürmen führt. Im Falle des indischen Subkontinentes ist es ein Zusammenstoß von kalten Luftmassen aus dem Arabischen Meer mit wärmerer Luft aus dem Norden Indiens, der zu einer ungewöhnlich breiten Wolkendecke führt, die wiederum das Risiko von Blitzen steigen lässt. In jedem Jahr sterben in Indien über 2000 Menschen durch Blitzeinschläge.