Fällt jetzt der letzte Vorhang?

Berlin.Der Mecklenburger Ralf Huppertz hat den Großteil seines Lebens in der Manege verbracht. Im Alter von 17 Jahren besuchte er die Vorstellung eines Wanderzirkus, verliebte sich in die Atmosphäre und heuerte wenig später selbst als Artist an. „Zum Schrecken meiner Familie“, wie der 60-Jährige sagt. Heute ist Huppertz einer der einflussreichsten Zirkusmanager, führt neben seinem Circus-Palast auch den Branchenverband VdCU. Er weiß, wie ernst die Lage ist. Es gebe keine Perspektive: „Im Moment kann kein Zirkus eine Saison planen.“

Angst um die eigene Existenz

Auslöser der Tristesse ist, na klar, Corona. Denn für die meisten Zirkusse sind die Weihnachtsshows überlebenswichtig. Die fallen nun aus. Huppertz entgehen 350 000 Euro Umsatz, die er mit seinen Programmen in Schwerin und Rostock in zwei Wochen erwirtschaften würde. Bisher habe noch kein Kollege Insolvenz angemeldet, so Huppertz. Aber hinter vorgehaltener Hand gehen Branchenkenner davon aus, dass manche Zelte nie mehr öffnen werden.

Zumal für die Zeit nach Corona schon der nächste Nackenschlag droht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagt: „Wildtiere gehören nicht in die Manege.“ In einem ersten Schritt will sie per Verordnung verbieten, Elefanten, Giraffen, Nashörner, Flusspferde, Affen oder Bären neu anzuschaffen. Sie habe aber das „klare Ziel“, das im November vorgelegte Verbot „auf andere Wildtierarten auszuweiten“. Am Freitag endete für die Verbände die Frist zur Stellungnahme. Während die Ministerin argumentiert, „die Zeit“ und „auch die Sichtweise von Zirkusbesuchern“ hätten sich geändert, fürchten viele Unterhaltungsunternehmen um ihre Existenzberechtigung. Knapp 300 Wanderzirkusse gibt es in Deutschland, nicht ganz die Hälfte davon hält Wildtiere. Huppertz sagt, Klöckners Verordnung sei aus Sicht des Verbands nicht haltbar. Wenn sie demnächst kommt? „Wir würden dann klagen.“

Immerhin ist der Politik die Existenznot durchaus bewusst. Der Bund beschert den Zirkussen November- und Dezemberhilfen – 75 Prozent des Umsatzes vom letzten Jahr bekommen sie ersetzt. Das scheint dringend nötig, wenn die Betreiber überhaupt eine Überlebenschance haben sollen. Selbst Europas größte Zeltshow hat elementare Sorgen. Der Circus Krone in München ist ein großes mittelständisches Unternehmen mit immer noch rund 100 Mitarbeitern. Die laufenden Kosten hat er zwar von einer Million Euro im Monat auf ein Drittel gedrückt. „Aber auch große Rücklagen sind irgendwann mal weg. Und auf diesem Wege sind wir“, beklagt Krone-Manager Frank Keller. Das Kassenloch wächst ständig. Pacht, Kurzarbeiterzulagen, Strom, Heizung und Futter kosten den Zirkus etwa 12 000 Euro pro Tag.

Dabei hat der Circus Krone seit Pandemiebeginn sämtliche Register gezogen. Hat etwa die mongolischen Bodenakrobaten und die hauseigenen Artisten in Kurzarbeit geschickt, 30 000 Euro in die Plexiglasverkleidung der Logen investiert und neue Finanzkonzepte ersonnen: Im Sommer öffnete Keller die Farm vor den Toren Münchens, wo vier Elefanten, drei Tiger, 23 Löwen und allerlei anderes Getier leben, für Besucher. Es gab eine Führung und eine kleine Raubtiershow, Erwachsene zahlten 25 Euro, Kinder 15 Euro.

Hilfen verschaffen etwas Zeit

Die Aktion war nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Wenn bald auch noch das Wildtierverbot kommen sollte, sehe es noch düsterer aus. „Wählerfang kurz vor der Bundestagswahl“, schimpft Keller über den Vorstoß der Landwirtschaftsministerin. „Alle unsere Raubtiere sind bereits seit Generationen bei uns geboren, groß und vor allem sehr alt geworden.“ Artisten, Clowns und Tiere gehörten dazu. „Genau das erwartet unser Publikum von uns.“

Wenigstens, so sehen es die Zirkusleute, verschaffen ihnen die Bundeshilfen Zeit. Mit dem Geld könne er nicht nur die Fixkosten decken, es bleibe sogar einiges übrig, um den bis Oktober entstandenen Fehlbetrag von 270 000 Euro zu drücken, sagt Ralf Huppertz, dessen fünf Söhne ebenfalls im Zirkus arbeiten. „Dann sind wir vielleicht nur noch 100 000 im Minus.“ (mit dpa)

