Köln.Den Stockbetten bleibt die Jugendherberge auch in ihrer fahrenden Variante treu: In Köln hat sich am Donnerstag ein als Jugendherberge ausgestatteter Bus auf den Weg gemacht. Laut Deutschem Jugendherbergswerk handelt es sich um die „erste fahrende Jugendherberge der Welt“. Mit zwölf ersten Mitfahrern an Bord machte sich der Bus am Vormittag auf die Reise. Ziel: das Elektro-Festival „SonneMondSterne“, das am Wochenende in Thüringen stattfindet.

Ein Zelt müssen die Jugendlichen dort nicht mehr aufbauen. Sie schlafen im Bus auf dem Festival-Gelände. Auch eine Dusche, eine Toilette und einen Gemeinschaftsraum gibt es. „Wir brauchen frische Ideen“, sagte ein Sprecher des Jugendherbergswerks. Man wolle gegen Jugendherbergs-Klischees ankämpfen und sich modern präsentieren.

Nach der zunächst einmaligen Fahrt wird der Bus zurückgebaut. Bei guter Resonanz werde man erwägen, regelmäßige Aktionen dieser Art anzubieten. Auf die zwölf Plätze hatte es nach Angaben des Jugendherbergswerks mehrere Tausend Bewerbungen gegeben. dpa

