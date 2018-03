Fahrer des Mülllasters weint vor Gericht

Anzeige

Tübingen.Der Angeklagte verbirgt sein Gesicht mit dem grauen Schnauzbart in den Händen und versucht, sich zu erinnern. Doch wann genau er vor dem tragischen Unfall mit fünf Toten den Hebel für die Motorbremse seines Müllwagens zog und wann er mit dem Bremspedal bremste oder bremsen wollte – es mag am ersten Prozesstag am Landgericht Tübingen nicht ganz klar werden. Sein schweres Müllauto rollte zu schnell auf eine T-Kreuzung zu, wo es umkippte und ein Auto mit fünf Menschen unter sich begrub. Alle Insassen starben, darunter zwei Kinder. Im Prozess muss geklärt werden: Wie konnte es am 11. August 2017 bei Nagold in Baden-Württemberg zu dem Unfall kommen?

Tempo 51 statt 30

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen, der damals den Müllwagen fuhr, fahrlässige Tötung vor. Demnach fuhr der Lastwagen mit Tempo 51 statt 30 in die Kreuzung. Für den Fahrer sei es vorhersehbar und vermeidbar gewesen, dass das Fahrzeug bei dieser Geschwindigkeit beim Rechtsabbiegen außer Kontrolle gerät, sagt der Staatsanwalt.