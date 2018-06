Fahrer setzt Ehefrau im Tunnel aus

Anzeige

Geraberg.Ein Mann aus Erfurt hat seine Frau wegen eines Streits mitten im Rennsteigtunnel der A71 an einer Pannenbucht aussteigen lassen. Sie habe ständig auf ihn eingeschimpft und schließlich auch mit Schlägen gedroht, erklärte er nach Angaben der Polizei von gestern später den Autobahnpolizisten, die ihn an einer Raststätte befragten.

Eine Streife bemerkte am Montagabend die im Tunnel laufende 37-Jährige und brachte sie zu einem Bahnhof. Kurz darauf hätten die Beamten dann den 45-Jährigen an der Raststätte bei Geraberg entdeckt, hieß es weiter. Auf ihn komme nun ein Verfahren wegen unberechtigten Haltens zu – in zwei Fällen: Kurz nach dem ersten Halt habe er in einer weiteren Bucht gestoppt, um seinen Sohn von hinten auf den Beifahrersitz umsteigen zu lassen. dpa