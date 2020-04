Fahrräder – handgefertigt und nach Maß

Levallois-Perret.Der durchtrainierte junge Mann auf dem Foto in weißer Sport-Montur und auf einem schmal geschnittenen Rad, das war natürlich er selbst vor etwa 25 Jahren, sagt Olivier Csuka (kleines Bild). „Sieht man das nicht?“, fragt er mit einem Schmunzeln, gespielt gekränkt. Optisch hat er sich seither ein wenig verändert. Die Passion für Fahrräder hingegen, sie ist geblieben. Schließlich sei er „auf einem Sattel groß geworden“, sagt der 56-Jährige.

Das Bild hängt an der Wand in der kleinen Küche über Csukas Geschäft „Alex Singer“ im Pariser Vorort Levallois-Perret. Es ist Laden und Werkstatt für handgefertigte Räder in einem. Sie gehören für manche Liebhaber zu den stilvollsten der Welt. Im hinteren Bereich baumeln Rahmen oder zu reparierende Räder von der Decke. Verschiedenste Schrauben und Einzelteile liegen in Kisten; die Wände sind geschwärzt vom Rauch des Schweißbrenners. Hier werkelt der 29-jährige Hugo Bizouarne, Csukas Mitarbeiter, der nach einem Architektur-Studium lieber in die Rad-Herstellung gehen wollte. „Ich dachte mir, dass ,Alex Singer’ der beste Ort dafür sein würde. Ich habe mich nicht getäuscht.“

Familiengeschäft seit Jahrzehnten

Im Verkaufsraum reihen sich die schmalen Rad-Exemplare aneinander, während in der Vitrine einige der Pokale stehen, die Csuka einst als Hobby-Rennfahrer gewonnen hat. Der abgenutzte Mosaikboden, eine altmodische Kasse und Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden vermitteln dem Besucher das Gefühl, zurück in die Vergangenheit zu reisen – bis ins Jahr 1938, als der ungarische Einwanderer Alex Singer hier seine Idee für eine Fahrrad-Manufaktur entwickelte. Er setzte sie mit der Hilfe der Brüder und Cousins seiner elsässischen Frau um, die als Mechaniker bei Renault das technische Know-how mitbrachten. Selbst blieb er mehr Unternehmer als Handwerker, während sich seine Frau Maria um den Verkauf und die Verwaltung kümmerte.

Ein Familiengeschäft ist „Alex Singer“ geblieben. Im November 1944, Singer verkaufte damals 80 bis 110 Räder pro Jahr, stellte er zwei seiner Neffen an, Roland und Ernest Csuka – Olivier Csukas Vater, selbst ein begeisterter Radfahrer. Mit seiner Frau Léone übernahm er ab 1964 das Geschäft, da Alex Singer sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste.

Ernest Csuka war Mechaniker, Designer und Unternehmer in einem und blieb aktiv, bis er 2009 den Laden an seinen Sohn Olivier abgab. „In 82 Jahren gab es bei Alex Singer nur drei Geschäftsführer“, sagt dieser stolz. Arbeitete er früher für eine Versicherung, so widmet er sich heute ganz dem Geschäft, das für ihn mehr ist als nur ein simpler Arbeitsplatz: Hier spielte sich der Großteil seines Lebens ab.

In all den Jahren habe sich viel verändert, so Olivier Csuka. Industrielle Anfertigung von Rädern und ihrem Zubehör gibt es in Frankreich kaum mehr. Der Betrieb bleibt spezialisiert auf die Maßanfertigung von Rädern. Der handgemachte Gepäckträger ist optisch auf den Rahmen abgestimmt, auch andere Details wie die Befestigung der Rücklichter sind Handarbeit. Nur ein paar Dutzend werden pro Jahr hergestellt.

Frankreich zunächst hintendran

In Frankreich, dem Land der Tour de France, habe sich erst mit der Zeit eine Rad-Kultur herausgebildet, die in nördlichen Ländern wie Deutschland, Holland oder Dänemark stärker verbreitet war, sagt Csuka. Nach dem Krieg handelte es sich um ein schwieriges Geschäft, denn mit dem Aufkommen motorisierter Fahrzeuge galten Räder als altmodisch. Die zunehmende öffentliche Aufmerksamkeit für die Tour de France schoben die Entwicklung dann an. Heute zeige der Fitness-Trend seine Wirkung, sagt Csuka, und dank Internet kommen viele Kunden mit sehr präzisen Vorstellungen von der Maßanfertigung ihrer Träume: „Ein Fahrrad ist komplex und einfach zugleich. Ich erfinde es nicht neu, aber ich versuche, es zu perfektionieren.“

Bevor er mit dem Bau anfängt, braucht er Antworten auf die wichtigsten Fragen: Wo, wie oft und wie lange möchte der Kunde das Rad benutzen, wie sind sein Körperbau und seine Kondition? Aus der ganzen Welt, aus Australien, Japan und natürlich Europa kommen die Kunden, weil sie auf dem Markt nicht finden, was sie suchen, sagt Csuka. Manchmal sind auch Prominente unter ihnen, wie der Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Befragt zu den Kosten eines handgefertigten Rads gibt Csuka zunächst keine klare Antwort: Abhängig vom Preis der Einzelteile, die der Kunde selbst aussuchen kann, landet man durchschnittlich bei 7800 bis 8200 Euro, sagt er dann. „Aber damit haben Sie Ihr Rad ein ganzes Leben – nein, mehrere Leben lang!“

