Fahrverbote in Stuttgart nur noch schwer vermeidbar

Kretschmanns Regierungssprecher erklärte aber am Freitagabend, es gebe keinen «Geheimplan». Es sei noch nicht entschieden, wie die Landesregierung in Sachen Diesel weiter vorgehe. «Wir stehen noch am Anfang der Überlegungen.»

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Stuttgart grundsätzlich erlaubt sind. Kretschmann erklärte am vergangenen Dienstag, das Ziel bestehe darin, Verkehrsverbote möglichst zu vermeiden, aber auch das höchstrichterliche Urteil zur Luftreinhaltung zu beachten.