Fall „Estonia“: Urteil fällt nach 25 Jahren

Paris/Nanterre.Die Nacht liegt fast 25 Jahre zurück, aber Mikael Öun erinnert sich genau an sie. Der schwedische Ingenieur befand sich auf der Ostseefähre „Estonia“ von Tallinn nach Stockholm, als er gegen ein Uhr morgens von einem „fürchterlichen Lärm“ geweckt wurde. „Ich habe verstanden, dass etwas nicht stimmte“, erzählte er später. „Das Schiff neigte sich plötzlich auf die Seite, die Möbel wurden gegen die Tür geschmettert.“ Er stürzte aus seiner Kabine auf das Deck, streifte noch hektisch eine Schwimmweste über und sprang in die Tiefe – im Wasser trieb ein Rettungsfloß. „Das war die schnellste Entscheidung meines Lebens.“ Von den elf weiteren Menschen, die es wie er auf das Floß geschafft hatten, starben zwei noch in der Nacht an Unterkühlung.

Sie gehörten zu den 852 Todesopfern der Katastrophe, Öun zu den 137 Überlebenden. Beim Untergang der „Estonia“ in der Nacht vom 27. auf den 28. September 1994 handelte es sich um das schwerste Schiffsunglück der Nachkriegszeit. Nur eine halbe Stunde nach dem Notruf war es gekentert und vom Radar verschwunden. Noch immer sind Fragen offen: Was war die Ursache? Wie konnte die 60 Meter hohe und 155 Meter lange Fähre so schnell sinken? Und wer trägt die Verantwortung dafür?

Um dies zu klären, fand im April im Pariser Vorort Nanterre ein zweitägiger Prozess statt. Das Urteil wird an diesem Freitag erwartet. Angeklagt sind die deutsche Meyer-Werft aus Papenburg, die die „Estonia“ 1980 gebaut hat, sowie die französische Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas, die sie als seetüchtig eingestuft hatte.

Bergung und Tauchgänge verboten

Zu den Klägern gehören 1116 Überlebende und Angehörige, die 40,8 Millionen Euro Entschädigung fordern. Opfer-Anwalt François Lombrez bezeichnete den Prozess als „außergewöhnlich in jeder Hinsicht“: „Zum ersten Mal fällt ein Urteil über die zivile Verantwortlichkeit.“ Tatsächlich ging der Fall durch diverse Instanzen, obwohl die schwedisch-estnischen Reederei EstLine rasch 130 Millionen Euro Entschädigung bezahlt hatte, um juristische Schritte zu verhindern.

Ein Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1997 machte Konstruktionsmängel an der Bugklappe und damit die Meyer Werft hauptsächlich verantwortlich: Weil demnach die Schließvorrichtungen den Belastungen bei hohem Wellengang nicht standhielten, sei die Klappe abgerissen. Dadurch sei Wasser über die Fahrzeug-Bugrampe eingedrungen. Der Papenburger Schiffsbauer wiederum wies dies zurück, gestützt von einem eigens in Auftrag gegebenen Expertenbericht. Demnach sei das Schiff in gutem Zustand übergeben, aber nachlässig gewartet worden. Bureau Veritas wird vorgeworfen, es habe gewusst, dass die Entfernung der „Estonia“ von den Küsten nicht mehr als 20 Meilen (37 Kilometer) hätte betragen dürfen. Tatsächlich lag sie bei 100 Kilometern.

Darüber hinaus kursieren Theorien, nach denen es zu einer Explosion oder einem Zusammenstoß mit einem U-Boot gekommen sein soll. Am Tag vor dem Unglück stellten Inspektoren der schwedischen Marine-Behörden 14 Mängel an dem Schiff fest. 2004 sagte ein ehemaliger Zollbeamter, im September 1994 habe die „Estonia“ Militärelektronik und Waffenteile aus der UdSSR transportiert, aber Kontrollen wurden verboten. Das schwedische Militär bestätigte dies, doch das Material sei ungefährlich gewesen.

Bei der Suche nach Antworten frustrierte Angehörigen besonders, dass die schwedische Regierung eine Bergung untersagte, die eine genauere Untersuchung ermöglicht hätte – das schürte den Verdacht, Informationen würden verheimlicht. Bis heute sind Tauchgänge zur Fähre verboten, die 100 Kilometer vor der finnischen Küste liegt.

