Fall Kandel: Polizei sichert Gerichtsgebäude

Landau/Kandel.Absperrgitter, Polizeiwagen und Kamerateams vor der historischen Fassade des Landauer Landgerichts. Im ersten Stock über dem Haupteingang verdecken Rollos die Fenster, kein Blick soll von außen in den Gerichtssaal dringen. Dort hat gestern unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Mordprozess gegen Abdul D. begonnen. Der vermutlich aus Afghanistan stammende Flüchtling soll am 27. Dezember 2017 im pfälzischen Kandel die 15-jährige Mia erstochen haben.

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, fachte die Debatte um die Altersfeststellung bei jungen Asylbewerbern an und zog im beschaulichen 9000-Einwohner-Ort Kandel zahlreiche Demonstrationen nach sich. Der Prozessauftakt wurde deshalb von hohen Sicherheitsmaßnahmen begleitet.

Rund einen Kilometer vom Landgericht entfernt wird wegen des erwarteten Medienandrangs für den ersten Prozesstag ein Raum für eine Pressekonferenz gemietet – in einem Kulturzentrum, in dem sonst Musik- oder Theateraufführungen zu sehen sind. Dort berichtet Gerichtssprecher Robert Schelp von dem Verfahren, um Sachlichkeit bemüht. „Es ist ein Prozess wie jeder andere – und das muss auch so sein“, sagt der Jurist. Jeder sei vor dem Gesetz gleich. „Die politische Dimension, die hier reininterpretiert wird, die kommt von außen“, betont Schelp. Er meint damit die Aufregung nach der Tat in sozialen Medien und in der öffentlichen Debatte. Mias Tod hat Kandel unruhige Wochen beschert, es gab immer wieder Kundgebungen rechtsgerichteter Initiativen.