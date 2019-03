Fall Rebecca: Hunde suchen Autobahn ab

Polizisten besprechen den Einsatz auf einem Rastplatz an der A 12. © dpa

Berlin.Das Rätsel ist auch nach einem Monat ungelöst: Die 15-jährige Berliner Schülerin Rebecca ist weiter verschwunden. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte ein Polizeisprecher gestern. Rund 1500 Hinweise aus der Bevölkerung würden einzeln abgearbeitet.

Am Samstag ließ die Mordkommission systematisch Personenspürhunde an Anschlussstellen der Autobahn 12 in Richtung Polen schnüffeln. Offen blieb, ob die Hunde bei Fürstenwalde-West, rund 65 Kilometer südöstlich von Berlin, einer heißen Spur auf eine Landstraße folgten. An der Straße in Richtung Scharmützelsee in Brandenburg brach das Team die Aktion gegen Abend ab. Gestern sollten die Tiere eine Ruhepause bekommen.

An den Autobahn-Anschlussstellen wollten die Ermittler offenbar herausfinden, wohin der tatverdächtige Schwager von Rebecca am Morgen von deren Verschwinden sowie am darauffolgenden Abend fuhr. Das Auto der Familie war zu den Zeiten auf der A 12 von einem automatischen Kennzeichen-Erfassungssystem registriert worden. Diese Fahrten hatten den Verdacht gegen den 27 Jahre alten Deutschen erhärtet.

Familie „nervlich am Ende“

Die eingesetzten Hunde, sogenannte Mantrailer, können nach Darstellung der Polizei auch noch nach längerer Zeit wahrnehmen, ob jemand an einer Stelle vorbeigegangen oder gefahren ist. Die Behörde machte keine Angaben dazu, ob man die drei Hunde nach dem Geruch des Verdächtigen oder der Vermissten suchen ließ. Unterdessen hat eine von Rebeccas älteren Schwestern Spekulationen widersprochen, wonach das Verschwinden mit einem Treffen mit einem Internetfreund zu tun haben könnte. „Das war ganz harmlos“, sagte die 23-Jährige laut „Bild am Sonntag“.

Rebecca habe ihr von dem Jungen erzählt – der sei minderjährig, komme nicht aus Berlin und wäre niemals „an einem Montagmorgen allein hierher gekommen“, so die Schwester laut Bericht. Die Familie sei „nervlich am Ende“. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019