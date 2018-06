Fall Sophia L.: Deutsche Ermittler in Spanien eingetroffen

Anzeige

Bayreuth/Madrid (dpa) - Im Fall der verschwundenen Tramperin Sophia L. sind mehrere deutsche Polizeibeamte in Spanien angekommen. Zwei Ermittler der Kriminalinspektion Bayreuth seien am späten Vormittag in Spanien gelandet, sagte ein Polizeisprecher in Bayreuth.

Unterstützt wird das Team von Beamten der Leipziger Polizei. Nach dem Fund einer Frauenleiche in Nordspanien am Donnerstag steht die Identifizierung der Frau weiterhin aus. Auch zur Todesursache war am Montag zunächst nichts bekannt. In Spanien hatte der zuständige Richter eine Nachrichtensperre zu den Ermittlungen verhängt.

Es gilt aber als wahrscheinlich, dass es sich bei der im Baskenland geborgenen Leiche um die vor fast zwei Wochen verschwundene Studentin Sophia L. handelt. Die in Amberg in der Oberpfalz geborene 28-Jährige war am 14. Juni verschwunden. Zuletzt wurde sie gesehen, als sie an einer Tankstelle an der Autobahn 9 in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung gestiegen sein soll.