Fall von Supermarkterpressung vor Gericht

Ravensburg (dpa) - Er soll Gift in Gläschen mit Babynahrung gemischt haben: Wegen versuchten Mordes in fünf Fällen, versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und gemeingefährlicher Vergiftung muss sich ein 54 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Ravensburg verantworten.

Der Mann hatte nach seiner Verhaftung im Herbst 2017 zugegeben, Gift in fünf Gläser gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen am Bodensee platziert zu haben. Die Erpresserschreiben richteten sich mit der Forderung nach 11,75 Millionen Euro an Handelsunternehmen. (Az: 1 Ks 31 Js 20283/17)

Der Angeklagte war zum Prozessauftakt vor einer Woche nicht verhandlungsfähig. Er war bei einer Morgenkontrolle im Gefängnis mit Schnittwunden am Unterarm gefunden worden.