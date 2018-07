Familiendrama bei Bootsunfall

Anzeige

Das Amphibienfahrzeug war am Donnerstagabend (Ortszeit) auf dem Table Rock Lake, einem beliebten Ausflugsziel, gekentert. Die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB will nun prüfen, ob im Zusammenhang mit den Schwimmwesten, dem Verhalten der Bootscrew und dem Wetter nachweisbare Fehler begangen wurden. An Bord befanden sich Schwimmwesten, doch angeblich hielt es der Bootskapitän für unnötig, die potenziellen Lebensretter anzulegen. „Über Ihnen sind die Rettungswesten: Es gibt drei Größen“, soll er bei der Abfahrt gesagt haben, so schildert es jedenfalls Tia Coleman. Und weiter: „Ich werde Ihnen zeigen, wo sie sind, aber Sie werden sie nicht brauchen, also machen Sie sich keine Sorgen.“ Nach diesen beschwichtigenden Worten des Kapitäns habe ihre Familie dann auf die Westen verzichtet.

Die Ermittler wollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch wissen, wann das Unternehmen und der Kapitän von der Sturmwarnung erfuhren und warum der Steuermann auf dem See den ursprünglich vorgesehenen Kurs änderte. Der Kapitän gehört zu den 14 Passagieren, die überlebten. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass das Boot abgelegt habe, obwohl Winde in Hurrikan-Stärke aufgezogen seien, sagte ein Behördensprecher. dpa

