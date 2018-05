Familiendrama: Opfer sind Sohn und Schwiegersohn

Anzeige

Der 59-Jährige sei während einer Familienfeier in einem Einfamilienhaus aufgetaucht. Der Deutsche sei nicht eingeladen gewesen und habe «sofort angefangen, um sich zu schießen», sagte der Sprecher der Polizei. «Die sichergestellte Pistole ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Tatwaffe.» Der Mann habe die Schusswaffe illegal besessen. Wie oft abgedrückt wurde, müsse noch geklärt werden.

Der Mann war nach dem Schüssen im Stadtteil Fechingen vor dem Bungalow erschienen und hatte sich von den eintreffenden Polizisten widerstandslos festnehmen lassen. Nachbarn hatten am Samstagnachmittag über Notruf Schüsse in dem Einfamilienhaus gemeldet. In dem Haus waren zur Tatzeit laut Polizei noch andere Erwachsene sowie mehrere Kinder anwesend. Sie blieben unverletzt, standen aber unter Schock und wurden notfallpsychologisch versorgt.

Ein Anwohner hatte berichtet, die Gegend sei «ein ganz normales» und relativ gutes Wohngebiet. Es gebe Ein- und Zweifamilienhäuser sowie drei Hochhäuser. «Es ist noch nie sowas vorgekommen», sagte er.