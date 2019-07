Familienexperte Juul gestorben

Kopenhagen.Der dänische Familientherapeut und Bestseller-Autor Jesper Juul (Bild) ist tot. Er sei nach langer Krankheit am Donnerstag bei sich zu Hause in der dänischen Kleinstadt Odder friedlich eingeschlafen, sagte der Gründer und Leiter der Organisation Familylab Deutschland, Mathias Voelchert, am Freitag. Juul wurde 71 Jahre alt. Er galt als einer der führenden Familienexperten und verfasste Erziehungsratgeber wie „Dein kompetentes Kind“. Er hatte die Organisation Familylab International gegründet, die sich auf die Beratung von Eltern spezialisiert hat. dpa

