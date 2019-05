Fans fordern neues Finale

Eine Szene aus „Game of Thrones “ aus der 8. Staffel. © Courtesy of HBO/Sky/dpa

Los Angeles.Fans der preisgekrönten Fantasy-Saga „Game of Thrones“ fordern die Macher in einer Online-Petition auf, die aktuelle Staffel erneut zu drehen. „Macht ,Game of Thrones’ noch einmal neu mit kompetenten Autoren“, heißt die Aktion bei der Plattform change.org, die bis Donnerstag rund 230 000 Unterstützer fand. „Die Serie verdient eine finale Staffel, die Sinn ergibt.“

Die Initiatoren kritisieren die Drehbuchschreiber David Benioff und D.B. Weiss für die jüngsten Entwicklungen. Viele Anhänger sind erbost, weil sich die eigentliche Sympathieträgerin der Serie, Daenerys Targaryen, zum Bösewicht gewandelt hat. Seit der Ausstrahlung der Saga 2011 diskutieren Anhänger immer wieder kontrovers über Wendungen und Handlungsstränge.

Die Serie, die pro Folge allein in den USA rund 43 Millionen Menschen erreicht, endet am Sonntag mit der achten Staffel. Das Finale ist in Deutschland bei Sky in der Nacht zu Montag zu sehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019