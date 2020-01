Fastnachts-Rebellen ziehen durch Überlingen

Überlingen.Die Umzüge des närrischen Viererbundes in Überlingen haben am Wochenende Tausende Zuschauer angelockt. Beim großen Nachtumzug am Samstag kamen etwa 15 000 Menschen, um das närrische Treiben zu beobachten. Am Sonntag kamen rund 20 000 Menschen zum Marsch der Narren. Die Mitglieder des Viererbundes sind die Rebellen der Fastnacht – und ihre Treffen haben Seltenheitswert. Die traditionsbewussten Narren aus Rottweil, Oberndorf, Elzach und Überlingen feiern eigentlich nur in ihren Heimatstädten. Nur alle drei bis vier Jahre kommen sie bei einer der Zünfte zusammen. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020