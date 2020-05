Fergie tröstet ihre Tochter

Sarah Ferguson (M.) mit ihren Töchtern Eugenie (r.) und Beatrice. © dpa

London.Die britische Prinzessin Beatrice hat am Tag ihrer verschobenen Hochzeit eine aufmunternde Botschaft von ihrer Mutter Sarah Ferguson (Fergie) auf Instagram erhalten. „Ich freue mich so sehr darauf, deine und Edos Liebe zu feiern, wenn wir alle aus dem Lockdown raus sind“, schrieb die Herzogin von York am Freitag auf Instagram und postete dazu ein Kinderfoto der inzwischen 31 Jahre alten Beatrice.

Die Hochzeit der Queen-Enkelin mit ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi hätte am Freitag in der Kapelle des St.-James’s-Palast in London stattfinden sollen. Anschließend war ein Empfang im Garten des Buckingham-Palasts vorgesehen. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie wurde die Feier verschoben. Wann sie nun stattfinden soll, war zunächst nicht bekannt. dpa

