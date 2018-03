Festnahme im Fall Würth

Anzeige

Fulda/Offenbach.Nach knapp drei Jahren haben Spezialkräfte der Polizei in Offenbach den mutmaßlichen Täter im Entführungsfall Würth festgenommen. Der mutmaßliche Kidnapper des Sohns des Industriellen Reinhold Würth sei ein 48 Jahre alter Offenbacher, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Kripo-Beamte durchsuchten seine Wohnung.

Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubes erlassen worden. Nach seiner Festnahme wurde er im Polizeipräsidium Osthessen vernommen. Es gab keine Angaben darüber, ob sich der Mann zu den Vorwürfen äußerte. Er befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es am späten Nachmittag. Heute wollen sich die Ermittler ausführlicher äußern.

Höflichkeit und Umgang

Der behinderte Sohn des baden-württembergischen Schrauben-Milliardärs Würth war am 17. Juni 2015 in Schlitz (Vogelsbergkreis) gekidnappt worden. Er lebte dort in einer integrativen Wohngemeinschaft. Die Lösegeldforderung ging damals telefonisch ein. Einen Tag später wurde der damals 50-Jährige in einem Wald bei Würzburg unversehrt an einen Baum gekettet gefunden. Zu einer Lösegeld-Übergabe kam es nicht. Nach früheren Erkenntnissen glaubten die Ermittler, dass der Täter im Rhein-Main-Gebiet lebte. Die Analyse ergab ein Alter zwischen 40 und 52 Jahren. Er soll aus dem Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro stammen. Auch aus einer Stimmanalyse zogen die Ermittler Rückschlüsse. Beruflich sei der Mann wohl im Umgang mit Menschen geübt. Seine Höflichkeit und die Verwendung des Wortes „bitte“ halfen den Ermittlern. Auch dadurch entstand ein Bewegungsbild des mutmaßlichen Täters.