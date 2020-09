Festnahme nach Entführung

Antwerpen/Brüssel.Nach der bewaffneten Entführung eines Helikopters hat die Polizei in Belgien vier Verdächtige festgenommen. Gegen drei von ihnen erging am Sonntag Haftbefehl, der Vierte wurde freigelassen, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Antwerpen berichtete.

Die vier Männer sollen am Freitag an einer Helikopter-Entführung beteiligt gewesen sein. Dabei wurde die Pilotin gezwungen, ein Gefängnis in Brüssel anzusteuern, in dem die Ehefrau des Hauptverdächtigen einsitzt. Drei Verdächtige hatten am Freitagnachmittag laut Staatsanwaltschaft einen Termin für einen Hubschrauberflug mit Start in Antwerpen. In der Luft bedrohten die Männer die 36 Jahre alte Pilotin mit Schusswaffen. Sie sei gezwungen worden, über den Frauentrakt eines Gefängnisses in der Hauptstadt Brüssel zu fliegen, berichtete Belga. Der Hubschrauber sei zwar über der Haftanstalt gekreist, aber nicht gelandet. Anschließend ließen die Entführer sich auf einem Parkplatz östlich von Brüssel absetzen und konnten fliehen. Am Samstag wurden sie festgenommen. dpa

