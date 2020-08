Festnahme nach Messerangriff

Althegnenberg/Erfurt.Nach einem Messerangriff auf einen Fahrkartenkontrolleur in einem ICE ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Einem Zugbegleiter sei ein Mann aufgefallen, der auf die von der Polizei veröffentlichte Täterbeschreibung passte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Polizist, der ebenfalls im ICE saß, habe er den 25-Jährigen festgenommen .Der Mann steht im Verdacht, Kontrolleur am Sonntag in einem ICE auf der Strecke zwischen München und Augsburg unvermittelt ins Gesicht geschlagen zu haben. Anschließend soll er mehrfach mit einem Messer zugestochen haben. Nach Angaben der Polizei ist der 60-Jährige schwer am Hals verletzt worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020