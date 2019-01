Festnahme von Brown

Chris Brown während eines Auftritts in Mailand im vergangenen Jahr. © dpa

Paris.Der US-Sänger Chris Brown ist in Paris unter dem Verdacht der Vergewaltigung festgenommen worden. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Brown werden außerdem Drogendelikte zur Last gelegt. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, wurde der 29 Jahre alte Brown gestern Abend wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen sollen demnach fortgesetzt werden. Der Anwalt Browns sagte AFP, sein Mandant erkläre sich für unschuldig und habe ihn aufgefordert, Anzeige wegen Verleumdung zu stellen. Nach Angaben von AFP beschuldigt eine 25-Jährige den Sänger, einen seiner Freunde und einen Leibwächter, sie in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar in einem Luxushotel sexuell missbraucht zu haben. Sie habe vorher einen Teil des Abends mit dem Sänger in einem Club verbracht. dpa

