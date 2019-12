Feuerwehrleute sterben in den Flammen

Ein Feuerwehrmann löscht in Adelaide einen Brand. © dpa

Canberra.Im Kampf gegen die verheerenden Buschfeuer in Australien sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Die beiden 32 und 36 Jahre alten Männer waren am Donnerstagabend nahe der Stadt Buxton mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales (NSW) am Freitag mitteilte. Die Zahl der Toten seit Ausbruch der Brände im Oktober stieg damit auf mindestens acht. Premier Scott Morrison entschuldigte sich nach heftiger Kritik dafür, dass er mitten in der Brand-Krise mit der Familie zum Urlaub nach Hawaii gereist ist.

„Ich bedauere zutiefst, dass der Urlaub mit meiner Familie in dieser Zeit bei vielen von den schrecklichen Buschfeuern betroffenen Australiern Ärger verursacht hat“, teilte Morrison am Freitag mit. Er werde nun so schnell wie möglich zurückkehren. Seine Frau und seine beiden Töchter würden aber in Hawaii bleiben. Morrison war in der Öffentlichkeit wegen der Reise in das US-Inselparadies stark in die Kritik geraten.

Allein in New South Wales an der Ostküste waren am Freitag rund 1700 Feuerwehrleute gegen etwa 100 Brände im Einsatz – bei Temperaturen um die 40 Grad. Für die Gegend rund um Sydney warnten Meteorologen für das Wochenende vor Werten um die 45 Grad. Ein besonders bedrohliches Großfeuer ist rund 70 Kilometer von der Stadt entfernt. In der Millionenmetropole leiden die Menschen unter Rauchschwaden. Seit Oktober haben Hunderte Brände in Australien bereits mehrere Millionen Hektar Land vernichtet. dpa

