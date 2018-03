Flammen zerstören historische Kirche

Anzeige

Ravensburg/Böhmenkirch.Nach dem schweren Brand in der denkmalgeschützten Sankt-Jodok-Kirche in der Altstadt von Ravensburg hat die Kirchengemeinde geschockt reagiert. „Die Betroffenheit bei Gemeindemitgliedern und den Mitarbeitern der Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte ist sehr groß“, hieß es gestern in einer Mitteilung. Nach Schätzungen der Polizei ist durch das Feuer ein Schaden von mindestens zwei Millionen Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Am Samstagnachmittag waren mehr als 200 Helfer im Einsatz. Demnach war es zu einer starken Rauchentwicklung auf dem Dach der Kirche aus dem 14. Jahrhundert gekommen. Eine Rauchsäule war zeitweise mehrere Kilometer weit zu sehen. Menschen waren beim Ausbruch des Feuers nicht in dem Gebäude. Zwar konnte der Brand schnell mit Hilfe von Drehleitern unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aber aufgrund der Höhe und der Bauweise der Kirche schwierig, so die Feuerwehr. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten half, die Dachhaut abzudecken, um Glutnester zu löschen.

Bedeutende Kunstschätze

Zu den Ursachen des Brandes, der laut Polizei vom vorderen Teil des linken Kirchenschiffs ausging und auf einen Zwischenboden aus Holz und das Dach übergriff, gab es zunächst keine Erkenntnisse. Wegen des starken Rauches waren die Anwohner über Lautsprecher und das Radio aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Feuerwehrleuten war es gelungen, einen Großteil der Kunstgegenstände wie Bilder und Heiligenfiguren in Sicherheit zu bringen und zur Verwahrung dem Stadtarchiv zu übergeben. dpa