Flucht über meterhohen Gefängniszaun

Danach legte sie nach den Feststellungen des Gerichts eine Decke über die Leiche, nahm das Auto ihres Mannes und holte ihren jungen Liebhaber ab. Gemeinsam mit ihm fuhr sie in den Süden: über Prag und Wien nach Italien. Das Landgericht Hildesheim verurteilte sie im vergangenen März zu elf Jahren Haft wegen Totschlags. Die Frau bestritt die Tat bis zum Schluss. In Vechta saß sie in der Sozialtherapie, einer Außenstelle des Frauengefängnisses. In der Einrichtung sollten sich die Straftäterinnen durch eine individuelle Behandlung neue und legale Formen der Lebensbewältigung aneignen, sagte Lauenstein. Das Gebäude sei geringer gesichert als der geschlossene Vollzug. „Die Haftraumtüren sind aus Holz und nachts nicht verschlossen, da sich die Toiletten außerhalb der Hafträume befinden.“ Die Fenster sind nicht vergittert, aber mit Schlössern verriegelt. Der Zaun ist niedriger als die sonst üblichen sechs Meter, hat keine Stacheldrahtkrone, ist aber mit Kameras überwacht.

Diese Kameras erfassten laut einem Bericht der „Hildesheimer Zeitung“ die 22-Jährige jedoch nicht bei der Flucht. Ob sie zufällig eine unüberwachte Stelle erwischte oder diese bewusst auswählte, kann das Justizministerium nicht sagen. dpa

