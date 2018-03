Flüchtiger Mörder gefasst

Anzeige

Andernach/Karlstein.Der vor rund einer Woche aus einer psychiatrischen Klinik in Andernach geflohene Mörder ist gefasst. Der 34-Jährige sei gestern Morgen gegen 4 Uhr im unterfränkischen Karlstein am Main (Bayern) nahe der Grenze zu Hessen festgenommen worden, teilte die Polizei in Koblenz mit. Er sei dort einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden. Der 34-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche verschwunden, als er sich allein auf den Weg zu einer Arztpraxis begeben hatte.

Er war seit 2005 im Maßregelvollzug in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach untergebracht. Der Mann hatte seinen Vater ermordet und versucht, auch seinen Bruder umzubringen.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Harald Kruse, teilte mit, der Mann habe bei seiner Festnahme keine Gegenwehr geleistet. „Er befindet sich mittlerweile wieder in der geschlossenen Abteilung der Fachklinik Nette-Gut.“