Flughafen wieder freigegeben

Frankfurt/Main (dpa) -

Nach der teilweisen Räumung des Frankfurter Flughafens sind die betroffenen Bereiche wieder freigegeben worden. "Der Betrieb wurde wieder aufgenommen", berichtete die Bundespolizei auf Twitter. "Wir danken allen Passagieren und Flughafenmitarbeitern für ihr Verständnis und diszipliniertes Verhalten!"

Wegen eines Sicherheitsproblems waren Teile des Airports am Dienstag geräumt worden. Grund war ein Polizeieinsatz im Bereich A des Terminal 1 am Dienstag. Das Boarding in diesem Teil des Flughafens wurde eingestellt, die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3 geräumt.